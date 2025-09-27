Nur ein Punkt gegen den Aufsteiger Havelse: Das ist für Hansa Rostock in der 3. Liga eigentlich viel zu wenig. Der Favorit spielte jedoch mehr als 80 Minuten mit einem Mann weniger.

Rostock - Der FC Hansa Rostock gerät in der 3. Fußball-Liga immer tiefer in die Krise. Gegen den noch sieglosen Aufsteiger TSV Havelse reichte es im Ostseestadion nur zu einem 1:1 (0:1).

Nach dem frühen Rückstand durch Emre Aytun (5.) und einer Roten Karte für Ahmet Gürleyen (9.) nur vier Minuten später ist dieses Ergebnis aber sogar ein kleiner Erfolg. Denn der Slowene Kenan Fatkic (47.) rettete dem FC Hansa in Unterzahl wenigstens noch einen Punkt.

Mit nur zehn Mann boten die Rostocker eine engagierte Leistung. Nach dem Ausgleich waren sie einem zweiten Tor sogar näher als die Niedersachsen. Ryan Naderi vergab die beste Chance zum 2:1 (80.).

Am Dienstagabend kommt Energie Cottbus zum brisanten Ostduell ins Ostseestadion. Von den vergangenen sechs Drittliga-Spielen hat Hansa nur eines gewonnen.