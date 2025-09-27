weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  3. Feuerwehr: Kellerbrand in Lüneburg - Bewohner müssen Haus verlassen

In einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg brennt es, zahlreiche Bewohner werden evakuiert. Die Feuerwehr ist am Abend noch im Einsatz.

Von dpa 27.09.2025, 17:44
In Lüneburg brennt es am Abend im Keller eines Mehrfamilienhauses. (Symbolfoto)
Sven Hoppe/dpa

Lüneburg - Wegen eines Kellerbrandes haben mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Lüneburg ihre Wohnungen verlassen müssen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wohnen etwa 100 Menschen in dem Gebäude, die unteren Stockwerke wurden evakuiert. Am frühen Abend war die Feuerwehr demnach noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Details etwa zur Schadenshöhe waren bislang nicht bekannt.