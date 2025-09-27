In einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg brennt es, zahlreiche Bewohner werden evakuiert. Die Feuerwehr ist am Abend noch im Einsatz.

Lüneburg - Wegen eines Kellerbrandes haben mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Lüneburg ihre Wohnungen verlassen müssen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wohnen etwa 100 Menschen in dem Gebäude, die unteren Stockwerke wurden evakuiert. Am frühen Abend war die Feuerwehr demnach noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Details etwa zur Schadenshöhe waren bislang nicht bekannt.