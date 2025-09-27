Schon zum zwölften Mal trafen sich professionelle Drachenpiloten zu einem Festival in Berlin. Das prächtige Herbstwetter lockte Massen an.

Berlin - Fliegende Schildkröten, Haie und Flundern - und natürlich Ungeheuer aller Art: Über dem Tempelhofer Feld sind am Samstag Hunderte Drachen in den strahlend blauen Himmel gestiegen. Die Veranstalter des Stadt-und-Land-Festivals der Riesendrachen schätzten, dass mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher im Verlauf des Tages das Spektakel anschauten.

Es war bereits die zwölfte Ausgabe des Festivals, wie Sprecher Frank Hadamczik mitteilte. Mehr als 80 professionelle Drachenpiloten seien mit handgefertigten Riesendrachen dabei gewesen, darunter Teams aus Thailand, Italien und Irland. Der größte Drachen sei ein 30 Meter großer Zwerg aus 1.800 Quadratmeter Tuch gewesen. Daneben hätten Kinder und Familien eigene Drachen steigen lassen. „Was 2012 begann, ist seit einigen Jahren das vermutlich größte Familienfest Berlins“, meinte Hadamczik.