Etwa 1.200 Menschen protestieren in Kreuzberg zunächst friedlich. Doch dann meldet die Polizei Straftaten und schreitet ein. Mit einer anderen Großdemo hat das alles nichts zu tun.

Berlin - Eine kleinere Gaza-Demonstration in Berlin-Kreuzberg ist nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag wegen Straftaten aufgelöst worden. Der Demonstrationszug mit etwa 1.200 Teilnehmern war unabhängig von der Großdemonstration, die nachmittags durch Berlin-Mitte zu einer Kundgebung am Großen Stern zog. Dort liefen etwa 50.000 Menschen mit, wie die Polizei am späten Nachmittag schätzte.

Die Polizei teilte in sozialen Netzwerken mit, bei der Demonstration in Kreuzberg sei es fortwährend zu Straftaten sowie zu einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz gekommen. Auch seien Journalisten behindert worden. Eine Polizeisprecherin sagte, unter anderem sei es zu versuchter Körperverletzung, Widerstand und der Verwendung verbotener Zeichen gekommen.

Da die Versammlungsleitung und ihre Ordner keinen Einfluss auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt hätten, habe die Polizei die Versammlung aufgelöst und die Menschen aufgefordert, den Ort zu verlassen. Einige seien dem nicht nachgekommen. Es gebe deshalb „freiheitsbeschränkende Maßnahmen“, teilte die Polizei weiter mit.