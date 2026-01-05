Nach einem Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin schickt NRW fünf Notstrom-Anhänger samt Personal in die Hauptstadt. Tausende Haushalte sind seit Samstag ohne Strom.

Eine Kerze leuchtet während eines Stromausfalls im Südwesten Berlins in einem Mehrfamilienhaus. Hilfe kommt auch aus NRW.

Düsseldorf/Berlin - Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin hat das Land NRW die Unterstützung mit Notstromgeräten für die Bundeshauptstadt angeboten. Das bestätigte das Innenministerium in Düsseldorf auf Anfrage.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte das Hilfsangebot im Gespräch mit der „Abendschau“ des rbb angenommen. Laut einem Sprecher geht es um fünf sogenannte Notstrom-Anhänger, die samt Personal nach Berlin gebracht werden sollen.

In der Bundeshauptstadt sind Tausende Haushalte seit Samstag ohne Strom. Eine linksradikale Gruppe hat sich zu dem Anschlag auf wichtige Kabel nahe einem Kraftwerk im Berliner Südwesten bekannt.

Das Land NRW hatte im Zuge der Energiekrise nach Beginn des Ukraine-Kriegs Millionen Euro in die Beschaffung von Notstromaggregaten investiert.