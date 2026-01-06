Ein Streit in einer Wohnung endet mit einer schweren Verletzung. Die Polizei ermittelt gegen einen 22-Jährigen nach einem Messerangriff.

Einen 22-Jähriger soll einen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. (Archivbild)

Bad Düben - Nach einem Messerangriff im nordsächsischen Bad Düben ist Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen erlassen worden. Der junge Mann soll am Montagabend einen 34-Jährigen schwer verletzt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Männer, die sich aus dem familiären Umfeld kannten, seien in einer Wohnung in Streit geraten.

Der 22-Jährige sei zunächst geflüchtet. Später sei er jedoch in einem Haus in der Nähe von Beamten festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.