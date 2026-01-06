Zwischen den beiden Großstädten kommt es am Dienstagmorgen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Bahn. Ein Güterzug hatte die Oberleitung beschädigt. Nun kann der Verkehr wieder rollen.

Eine beschädigte Oberleitung am Bahnhof Riesa sorgte für massive Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Dresden und Leipzig.

Riesa - Nach einem Schaden an der Oberleitung am Bahnhof Riesa können auf der Strecke zwischen Leipzig und Dresden wieder Züge verkehren. Am späten Nachmittag wurde die Strecke wieder freigegeben, wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte.

Der Bahnverkehr zwischen Sachsens größten Städten war ab dem Morgen massiv gestört, nachdem ein Güterzug bei der Durchfahrt im Bahnhof Riesa gegen herabhängende Teile einer Oberleitung geprallt war und die Leitung beschädigt hatte. Im Nachbargleis stieß wenig später ein Regionalexpress auch mit Teilen der Oberleitung zusammen. Reisende konnten den Zug nach etwa einer Stunde verlassen.

Während der Sperrung fuhren keine Fernverkehrszüge zwischen Leipzig und Dresden. Die Bahn hatte einen Ersatzverkehr eingerichtet.