Braunschweig/Schladen - Der Zuckerproduzent Nordzucker hat am Freitag im Werk Schladen die Zuckerrübenkampagne begonnen. „Das aktuell sonnige Wetter sei dafür sehr positiv“, sagte ein Sprecher des Konzerns mit Sitz in Braunschweig. Schon vorab hatte das Unternehmen bekanntgegeben, dass es in dieser Saison mit einem durchschnittlichen Ernteergebnis rechne. Als Kampagne wird die Zeit zwischen September und Januar bezeichnet, in der die Rüben geerntet und in den Fabriken verarbeitet werden.

Neben Schladen verarbeitet Nordzucker nach eigenen Angaben Rüben aus ökologischem Anbau noch in Nykøbing (Dänemark) und Kèdainiai (Litauen) zu Beginn der Kampagne. Die anderen Werke in Deutschland und mehreren europäischen Ländern starten dann bis Anfang Oktober mit konventionell erzeugten Rüben. Die Verarbeitung von Zuckerrohr in den australischen Werken laufe bereits seit Mitte Juni.