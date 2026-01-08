Hannover/Bremen - Wegen des erwarteten Sturmtiefs Elli mit viel Schnee bereiten sich die Flughäfen in Hannover und Bremen auf Wetterprobleme vor. An beiden Airports steht der Winterdienst in Bereitschaft, um Start- und Landbahnen zu räumen. „Ob es zum Wochenende Auswirkungen auf den Flugbetrieb gibt, können wir aktuell noch nicht sagen“, sagte eine Sprecherin des Flughafens Hannover. Das hänge nicht nur von der Wetterlage vor Ort ab, sondern auch von der Situation den anderen Flughäfen.

In Bremen stehen nach Angaben des Flughafens 19 Räumfahrzeuge bereit. „Die Fahrzeuge und Geräte befinden sich in Bereitschaft. Entsprechende feste und flüssige Flächenenteisungsmittel sind bevorratet“, sagte ein Sprecher. Priorität habe dabei das Räumen der Haupt-Start- und Landebahn. Die restlichen Flächen folgten mit absteigender Priorität. Ziel sei es, „einen möglichst reibungslosen Flugbetrieb zu gewährleisten“.

In Hannover läuft der Winterdienst bereits. „In den vergangenen Tagen waren die Mitarbeiter schon im Einsatz und haben dafür gesorgt, dass der Flugbetrieb auch bei Minustemperaturen und Schneefall sicher und zuverlässig aufrechterhalten wurde“, sagte die Sprecherin. Bis zu acht sogenannte Kehrblasgeräte sind auf der Start- und Landebahn gleichzeitig im Einsatz, hinzu kommen auf dem übrigen Gelände Traktoren, Schneefräsen und kleine Kehrmaschinen.

Auch das Enteisen der Maschinen laufe bereits seit einigen Wochen. Sechs Enteisungsfahrzeuge stehen dafür bereit. „Bei extremen Wetterlagen lassen sich Einschränkungen im Flugverkehr jedoch nicht immer gänzlich ausschließen“, sagte die Sprecherin. Die Sicherheit der Passagiere habe oberste Priorität.