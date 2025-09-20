Christian Eriksen kommt zum VfL Wolfsburg - das war eine der großen Überraschungen dieses Fußball-Sommers. Dänemarks Rekordspieler kannte den Norden aber schon vorher.

Wolfsburg - Dänemarks Fußball-Star Christian Eriksen spielt erst seit anderthalb Wochen für den VfL Wolfsburg. Neuland ist der Norden für ihn aber nicht, denn der frühere Spieler von Ajax Amsterdam, Inter Mailand und Manchester United machte schon als Kind mit seinen Eltern Urlaub im Harz.

„Lustigerweise sind wir tatsächlich in den Harz gefahren – nach Bad Harzburg, nach Goslar, also mehr oder weniger um die Ecke von hier“, sagte Eriksen in einer Medienrunde in Wolfsburg. „Wir waren Camper und sind mit Auto und Wohnwagen von Dänemark Richtung Italien gefahren. Auf dem Weg dorthin haben wir auf die Karte geschaut, sind in den Harz gefahren, auf einen Berg und in den Wasserpark gegangen. Auch im Herbst oder Frühling in den Schulferien sind wir dorthin gefahren.“

Mit 33 Jahren wechselte Dänemarks Rekordnationalspieler nun zum ersten Mal in die deutsche Bundesliga. Weltweit bekannt wurde Eriksen, als er bei der EM 2021 während des Spiels gegen Finnland einen Herzstillstand erlitt und noch auf dem Spielfeld wiederbelebt werden musste.