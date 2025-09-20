Der Spätsommer zeigt sich noch einmal in Berlin und Brandenburg. Ausflüge sollten am Samstag gemacht werden – denn schon am Sonntag kippt das Wetter wieder.

Potsdam/Berlin - Ein spätsommerlicher Tag erwartet die Menschen am Samstag in Berlin und Brandenburg. Die Sonne scheint und Regen wird nicht erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen 26 bis 30 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen Wolken auf, in der Prignitz kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Es kühlt auf 18 bis 15 Grad ab. Am Sonntag wird es laut DWD herbstlich: Dichte Wolken und schauerartiger Regen werden erwartet. Lokal kann es dazu gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in der Prignitz und 27 Grad in der Niederlausitz.

Regnerisch und bewölkt geht es in der Nacht zum Montag weiter, die Temperaturen sinken auf 14 bis 9 Grad. Die kommende Woche startet bedeckt und mit Regen, von Nordwesten her lockert es aber allmählich auf. Mit maximal 16 Grad wird es deutlich kühler.