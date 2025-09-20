Berlin - Ein Mann hat bei einem Streit in Berlin-Mitte eine Stichverletzung erlitten. Der mutmaßlich wohnungslose Mann kam in der Nacht in ein Krankenhaus, wie die Polizei Berlin auf X mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht. Laut Polizei soll es zuvor eine Auseinandersetzung gegeben haben, der Hintergrund sei noch unklar. Polizisten leisteten demnach Erste Hilfe, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Es werde nach möglichen Tatverdächtigen gesucht.