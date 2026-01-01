weather schneeregen
  3. Handball-Bundesliga: Nooitmeer verlässt Thüringer HC und wechselt nach Frankreich

Handball-Bundesliga Nooitmeer verlässt Thüringer HC und wechselt nach Frankreich

Die Niederländerin feiert mit den Thüringern große Erfolge. Dennoch geht sie vorzeitig.

Von dpa 01.01.2026, 10:09
Die Niederländerin Sharon Nooitmeer verlässt den Thüringer HC.(Symbolbild) Tom Weller/dpa

Bad Langensalza - Der Thüringer HC muss künftig ohne Sharon Nooitmeer auskommen. Wie der Handball-Bundesligist bekannt gab, wechselt die Niederländerin mit sofortiger Wirkung nach Frankreich. Nooitmeer spielte seit der Saison 2024/25 in Thüringen.

In der vergangenen Saison gewann Nooitmeer mit dem THC die European League und krönte diesen Erfolg zu Beginn der aktuellen Spielzeit mit dem Gewinn des Super Cups.