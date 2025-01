Hannover - Bei der S-Bahn in Hannover gibt es auch am Dienstag noch Einschränkungen wegen der aktuellen Witterung. „Nach wie vor bedarf es einer Enteisung unserer Fahrzeuge, was sich jedoch zunehmend entspannter darstellt“, teilte das Unternehmen mit. Es gebe am Dienstag noch Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr, aber nicht mehr so weitreichend wie zum Wochenstart. Die Expresslinien S21 und S51 fallen demnach weiterhin ganz aus. Die S2 und die S4 fahren wieder regulär.