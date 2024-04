Die Basketballer von Niners Chemnitz stehen vor dem größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte. Trotz Elf-Tore-Polster wollen die Sachsen im Rückspiel in Istanbul wieder bei null starten.

Niners glauben fest an Titel: „Geschichte schreiben“

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz glauben nach dem Sieg im Hinspiel fest an den Titel im Fiba Europe Cup. „.Wir wollen das Ding beenden und nach Hause bringen und den deutschen Basketball stolz machen. Und Geschichte schreiben für die Niners“, sagte Kevin Yebo nach dem 85:74 (50:36) am Mittwochabend gegen Bahcesehir Istanbul. Doch auf das Elf-Tore-Polster möchte er sich mit seinem Team im Rückspiel nicht ausruhen. „Wir wollen das Spiel hier vergessen und dahinfahren mit so einer Null-zu-Null-Mentalität. Es steht zu Null und wir wollen das Spiel gewinnen. Das ist unsere Mentalität, das wollen wir vorantreiben und ausstrahlen“, sagte der dem MDR.

Auch Niners-Kapitän Jonas Richter, der wie Yebo zwölf Punkte erzielte, sieht das Momentum auf der Seite der Sachsen. „Ich denke, wir machen das genauso wie heute, wir nehmen das wie jedes andere Spiel, mit voller Energie und vollen Fokus, hoffentlich holen wir den zweiten Sieg auch dort“, sagte Richter. Das Rückspiel für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore wird am kommenden Mittwoch in der Istanbuler „Ülker Sports and Event Hall“ um 18.00 Uhr angepfiffen.