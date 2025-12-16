Mit einem Volumen von knapp 48 Milliarden Euro erreicht der Haushaltsplan für 2026 eine neue Dimension. Im Landtag treffen die Pläne der rot-grünen Regierung auf Kritik aus der Opposition.

Hannover - Niedersachsens Landtag beschäftigt sich am Dienstag (ab 9.00 Uhr) mit dem Landeshaushalt für das kommende Jahr. Dieser soll ein Gesamtvolumen von rund 47,9 Milliarden Euro haben – das sind rund 3,5 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. „Das ist historisch“, sagte der Grünen-Abgeordnete Andreas Hoffmann. Der Etat setze deutliche Schwerpunkte bei Zukunftsinvestitionen und Nachhaltigkeit.

Kritik am haushaltspolitischen Kurs der rot-grünen Landesregierung kommt aus der Opposition. Die angespannte finanzielle Lage der Kommunen werde weiterhin unterschätzt, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner.

Auf der Tagesordnung stehen außerdem Themen wie Kinderschutz, die Unterstützung von Beleghebammen sowie die Stärkung von Alltagskompetenzen junger Menschen durch schulische Bildungsangebote.