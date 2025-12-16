Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine 35-Stunden-Woche - die Arbeitgeber halten das für nicht akzeptabel. (Archivbild)

Magdeburg - Der Kommunale Arbeitgeberverband in Sachsen-Anhalt erwartet harte Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr für das kommende Jahr. Insbesondere mit der Forderung nach einer 35-Stunden-Woche scheine die Gewerkschaft ein vernünftiges Augenmaß verloren zu haben, sagte Verbandsgeschäftsführerin Diana Häseler-Wallwitz.

Dies würde eine zusätzliche Entgeltsteigerung bedeuten, die der öffentliche Nahverkehr in Sachsen-Anhalt nicht schultern könne. Es sei auch unklar, ob der erhöhte Personalbedarf angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels überhaupt gedeckt werden könne. Der Arbeitgeberverband rechnet für 2026 damit auch wieder mit Streiks.

Die Gewerkschaft Verdi hatte Ende November ihre Forderungen für die anstehenden Tarifgespräche im Nahverkehr veröffentlicht. Die Gespräche starten Mitte Januar. In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen wird für knapp 20 Nahverkehrsbetriebe verhandelt.