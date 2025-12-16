Wegen einer defekten Weiche kommt es am Morgen zu Verspätungen auf mehreren S-Bahn-Linien rund um den Bahnhof Westkreuz.

Im Berliner Westen kommt es wegen einer defekten Weiche am Morgen zu Verspätungen im S-Bahn-Verkehr. (Symbolbild)

Berlin - Wegen der Reparatur einer Weiche am Berliner Westkreuz kommt es derzeit zu Verspätungen im S-Bahn-Verkehr. Betroffen seien die Linien S3, S5, S7 und S9, teilte die Bahn mit. Die Linie S5 verkehrt demnach nur zwischen Strausberg Nord und Charlottenburg. Der letzte Halt für die Linie am Bahnhof Westkreuz entfalle.