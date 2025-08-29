Zahlreiche Bühnen und Programmpunkte: Mit einem breiten Angebot will die Stadt Osnabrück Besucher zum Tag der Niedersachsen locken.

Osnabrück - Zum Tag der Niedersachsen gibt es bis Sonntag ein buntes Programm in der Stadt Osnabrück. Zur Eröffnung der Veranstaltung werden heute unter anderem Ministerpräsident Olaf Lies und Innenministerin Daniela Behrens (beide SPD) erwartet, wie die Stadt mitteilte. Am Abend soll die Sängerin Leony („Remedy“, „Fire“) auftreten.

Nach Angaben der Stadt sind an drei Tagen 350 einzelne Programmpunkte geplant, acht Bühnen sollen in der Innenstadt aufgebaut werden. Die einzelnen Programmpunkte sind demnach alle kostenfrei. Zudem sollen die Osnabrücker Busse am Wochenende kostenlos nutzbar sein. Als Highlight ist am Sonntag ein Festumzug mit rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geplant.

Der Tag der Niedersachsen wird jährlich in einer anderen Stadt veranstaltet. Für das kommende Jahr hat Braunschweig den Zuschlag erhalten.