Automatischer Alarm an einer Schule in Hannover: Die Polizei rückt wegen einer möglichen Bedrohungslage aus, bringt die Schüler aus den Klassen. Doch dann wendet sich das Blatt.

Hannover - Nach einer automatischen Alarmierung wegen einer Bedrohungslage an einer Schule ist die Polizei in Hannover zu einem Großeinsatz ausgerückt. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass ein technischer Defekt einen falschen Alarm verursacht hatte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zuvor waren Schüler aus ihren Klassen geleitet und die Räume von den Einsatzkräften durchsucht worden. Eine konkrete Bedrohung wurde aber nicht gefunden. Bei der betroffenen Schule handelt es sich um eine Förderschule.

Mit der Entwarnung dürften die Schüler grundsätzlich wieder in ihre Klassen, sagte der Sprecher. Der Einsatz werde zurückgefahren.