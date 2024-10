Dortmund/Dresden - Dynamo Dresden hat in der 3. Liga erneut einen Rückschlag kassiert. Nach dem 0:0 gegen Alemannia Aachen unterlagen die Sachsen 1:2 (0:0) bei Borussia Dortmund II. Jordi Paulina (46. Minute) brachte die Hausherren unmittelbar nach dem Seitenwechsel in Führung. Nach dem Ausgleich durch Christoph Daferner (66.) gelang Antonio Foti (77.) mit einem Schlenzer in den Torwinkel der Siegtreffer für die Zweitvertretung des diesjährigen Champions-League-Finalisten. Die Partie im Stadion Rote Erde verfolgten 6.800 Zuschauer.Mit 17 Punkten bleibt Dynamo nach dem Auftakt des neunten Spieltages zwar Spitzenreiter, droht diese Position am Wochenende aber an einen der Verfolger zu verlieren. Die Sachsen hatten zwischenzeitlich 73 Prozent Ballbesitz gegen Dortmund, Torgefahr resultierte im ersten Abschnitt daraus nicht.

Der BVB fing nach der Pause einen Befreiungsschlag der Dresdner ab, konterte und ging überraschend durch Paulina in Führung. Einen Freistoß des eingewechselten Tony Menzel verwertete Daferner per Kopf 20 Minuten später zum Ausgleich. Wirklich gefährlich wurde die SGD auch danach zu selten. Foti besorgte dann den Siegtreffer für die zuvor fünfmal sieglosen Dortmunder.