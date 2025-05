Mitten in der Nacht bricht in einem Haus im Landkreis Emsland ein Feuer aus. Alle Bewohner werden gerettet. Aber in das Haus können sie vorerst nicht zurück.

Hilkenbrook - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Hilkenbrook im Landkreis Emsland ist ein Schaden von geschätzt 400.000 Euro entstanden. In dem Gebäude befanden sich sechs Menschen, darunter ein Säugling, alle konnten in der Nacht zum Freitag in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Ein 42-Jähriger erlitt eine leichte Rauchvergiftung, ins Krankenhaus wollte er aber nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand das Feuer im Obergeschoss des Hauses und breitete sich durch die hölzerne Zwischendecke bis in das Erdgeschoss aus. Die Ermittler vermuten als Ursache einen technischen Defekt einer Steckerleiste. Feuer, Rauch und Löschwasser sorgten für schwere Schäden, das gesamte Gebäude ist laut Polizei unbewohnbar.

Die Hausbewohner wurden vorübergehend in einer Monteurunterkunft untergebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen dauern an. Insgesamt rund 50 Feuerwehrleute und 7 Fahrzeuge waren im Einsatz.