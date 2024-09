Anwohner hören morgens in Berlin-Neukölln Schüsse - alarmieren aber offenbar nicht die Polizei. Die stößt eher zufällig später auf Einschusslöcher an Autos.

Neun Autos durch Schüsse in Berlin-Neukölln beschädigt

Berlin - Zahlreiche Autos und ein Schaufenster sind in Berlin-Neukölln durch Schüsse beschädigt worden. Polizisten bemerkten am Sonntagnachmittag neun Autos auf der Kienitzer Straße, die entsprechende Einschusslöcher zeigten. Auch die Scheibe eines Spätverkauf-Ladens war getroffen worden, wie die Polizei mitteilte. Zeugen sagten der Polizei, sie hätten am Morgen mehrere Schüsse gehört. Verletzte Menschen wurden nicht festgestellt.