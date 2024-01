Potsdam - In den ersten Stunden des Jahres 2024 hat am Potsdamer Ernst von Bergmann-Klinikum der kleine Aryan das Licht der Welt erblickt. Das teilte das Krankenhaus am Montag mit. Am Morgen kam er demnach mit 48 Zentimeter Größe und 3505 Gramm Gewicht kerngesund zur Welt. Die kleine Sophie wollte offenbar noch 2023 auf die Welt und legte fast eine Punktlandung auf den Jahreswechsel hin. Um 23.58 Uhr wurde sie laut Klinik geboren.