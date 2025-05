Burgstall - Die freiwillig engagierten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr in Dolle im Bördekreis rücken künftig mit einem neuen Fahrzeug aus. Das Land hatte die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs für die Verbandsgemeinde Elbe-Heide mit 190.000 Euro unterstützt, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte.

Jährlich investiere das Land mehrere Millionen Euro in die Feuerwehrinfrastruktur und den Brandschutz, etwa in den Bau von Feuerwehrhäusern und Löschwasserentnahmestellen sowie in den Kauf moderner Fahrzeuge. Im laufenden Jahr stünden dafür mehr als 18,2 Millionen Euro zur Verfügung. 2026 sollen es laut Ministerium mit fast 25 Millionen Euro so viel sein wie noch nie.