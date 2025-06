Rettungskräfte müssen drei Verletzte mit Stich- und Schnittwunden versorgen. Wie es zu dem Streik in Berlin-Neukölln kam, ist noch nicht geklärt. Einen Tatverdächtigen gibt es aber.

Drei Verletzte bei blutiger Auseinandersetzung in Berlin

Berlin - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Berlin-Neukölln haben drei Menschen Stich- und Schnittwunden erlitten. Rettungskräfte hätten die Verletzten am Sonntagabend behandelt und in eine Klinik gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die drei Männer sollen sich nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gegenseitig verwundet haben. Einer von ihnen wurde als mutmaßlicher Tatverdächtiger vorläufig in Gewahrsam genommen. Zur Schwere der Verletzungen oder weiteren Details machte der Polizeisprecher keine Angaben.