1.800 Menschen evakuiert, Zugverkehr lahmgelegt: In Cottbus wurde erneut eine Weltkriegsbombe unschädlich gemacht - auf dem Bahngelände.

Bombe in Cottbus entschärft -Bahnverkehr zeitweise gestoppt

Während des Einsatzes für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Cottbus wurden Menschen in einer Notunterkunft betreut.

Cottbus - Kampfmittel-Experten haben eine Weltkriegsbombe auf dem Bahngelände in Cottbus entschärft. Der Zugverkehr war während des Einsatzes gestoppt, der Bahnhof gesperrt. Rund 1.800 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Betroffen waren auch ein Seniorenheim und ein Hotel. Etliche Menschen wurden in einer Notunterkunft betreut.

Wie die Stadt am Nachmittag mitteilte, konnten zwei Zünder an der Bombe entfernt und dann gesprengt werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst transportierte die 250 Kilo-Weltkriegsbombe danach ab.

Bombe bei Bauarbeiten entdeckt

Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Ordnungsamtes waren im Einsatz, unter anderem um den Sperrkreis zu kontrollieren und Straßen zu räumen. Auch das Neue Bahnwerk zur ICE-Wartung lag innerhalb der Sperrzone, die für die Entschärfungsarbeiten verlassen werden musste.

Die Weltkriegsbombe US-amerikanischer Bauart war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten auf dem Bahngelände entdeckt worden. Erst im Juli und November vergangenen Jahres wurden in Cottbus Weltkriegsbomben in Bahnhofsnähe entschärft.