Über ein neues Besucherzentrum sollen Gäste künftig unterirdisch in den Bundestag gelangen. Was sich bis dahin für Besucher ändert und wie der Zeitplan für Bau und Eröffnung aussieht.

Berlin - Die Arbeiten an dem neuen Besucherzentrum am Bundestag haben begonnen. Das neue Zentrum soll ab 2028 errichtet werden, seit diesem Jahr laufen die Vorbereitungen, wie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mitteilte, die Bauherrin des Neubaus ist. Demnach soll der Neubau bis 2032 fertiggestellt und ein Jahr später an den Bundestag übergeben werden.

Das Besucherzentrum soll laut den Plänen dort gebaut werden, wo jetzt der Berlin-Pavillon steht. Von dem neuen Besucherzentrum aus sollen die Besucher durch einen Tunnel in den Bundestag gelangen, statt wie heute über die Container. Um den Pavillon wurde in diesem Jahr eine Baustelle eingerichtet, ab Beginn des kommenden Jahres soll das Gebäude zurückgebaut werden.

Unterhalb des Platzes der Republik soll zusätzlich eine unterirdische Kältezentrale das Empfangs- und Reichstagsgebäude versorgen. Für das Besucherzentrum wurden knapp 193 Millionen Euro im Bundeshaushalt eingeplant, für die Kältezentrale rund 60 Millionen. Die Kosten würden derzeit geprüft, hieß es von der BImA.

Neuer provisorischer Eingang an der Scheidemannstraße

Für die Baumaßnahmen werden die bisherigen Eingangscontainer im kommenden Jahr abgebaut. Bis zur Eröffnung des Besucherzentrums sollen Besucher dann über einen Eingang an der Paul-Löbe-Allee, also auf der anderen Seite der Reichstagstreppe, in das Parlamentsgebäude gelangen. Für den neuen Eingangsbereich wurden im Oktober bereits die Toiletten (ebenfalls in Containern) aufgebaut.

Im kommenden Jahr sollen die Eingangscontainer errichtet werden, in Betrieb genommen soll die neue provisorische Anlage im kommenden Jahr. Auf der Fläche, wo das neue Besucherzentrum entsteht, sollen im kommenden Jahr archäologische Untersuchungen stattfinden. Auch nach Blindgängern und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg wird gesucht.