Ein Millionen-Gewinn im Lotto und nie wieder Geldsorgen - davon träumen viele Menschen. Wie vielen Glückspilzen ist das in diesem Jahr in Sachsen gelungen?

Leipzig - Im Jahr 2025 haben in Sachsen weniger Glückspilze einen Millionen-Gewinn im Lotto erzielt als im Vorjahr. Bisher konnten sich nach Angaben der sächsischen Lotto-Gesellschaft fünf Tipper und Tipperinnen über eine siebenstellige Summe freuen. 2024 waren im Freistaat zwölf Lotto-Millionäre gezählt worden. Bis Silvester stehen noch einige Ziehungen an.

Von den fünf Großgewinnern in diesem Jahr kamen zwei aus der Landeshauptstadt Dresden, zwei aus Leipzig und einer aus Nordsachsen. Einer der Dresdner Glückspilze gewann im Mai mit sechs Richtigen im klassischen Zahlenlotto „6 aus 49“ gut 3,2 Millionen Euro. Mitte März knackte eine Dresdnerin den Jackpot in der Zusatzlotterie „Spiel 77“ und konnte sich über knapp 1,6 Millionen Euro freuen.

Höchster Gewinn des Jahres in Leipzig

Der bislang höchste Gewinn des Jahres ging im Februar nach Leipzig. Ein Lottospieler knackte den Jackpot und gewann 9,5 Millionen Euro. In derselben Ziehung war auch ein Tipper aus Nordsachsen erfolgreich. Er konnte sich mit seinen sechs Richtigen im zweithöchsten Gewinnrang über 2,2 Millionen Euro freuen.

Ende Oktober glückte einem Leipziger der bislang letzte Millionen-Gewinn. Der Spieler hatte bei „6 aus 49“ ebenfalls sechs Richtige auf seinem Spielschein. Auch diese waren rund 2,2 Millionen Euro wert.

Noch einige Chancen zu gewinnen

Bis zum Jahresende haben die Spielerinnen und Spieler in Sachsen noch einige Chancen zu gewinnen. Im Lotto stehen von Heiligabend bis Silvester noch drei Ziehungen an. Zudem wird der Eurojackpot bis zum Jahreswechsel noch zweimal ausgespielt.