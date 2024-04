Dresden - Nach gut einem Jahr ist Klaus Rövekamp nun auch offiziell im Amt als Präsident des Dresdner Landgerichts. Justizministerin Katja Meier (Grüne) verwies laut Mitteilung bei dem Festakt am Mittwoch auf die langjährigen Erfahrungen des Juristen in Führungspositionen der sächsischen Justiz. Der gebürtige Duisburger steht bereits seit April 2023 an der Spitze des Landgerichts. Der lange Zeitraum bis zur Übergabe der Urkunde und feierlichen Amtseinführung sei „nichts Ungewöhnliches“, sagte ein Ministeriumssprecher. Dabei wurde auch Rövekamps Vorgänger Martin Uebele verabschiedet, der seit Februar 2022 Generalstaatsanwalt im Freistaat ist. Rövekamp, Jahrgang 1960, wechselte 1999 aus Bayern in Sachsens Justiz. Er leitete unter anderem die Staatsanwaltschaften Zwickau, Leipzig und Dresden und war in leitender Funktion bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden.