Dortmund - Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Niko Kovac offiziell bekanntgegeben. Der 53-Jährige soll die Mannschaft am Sonntag nach dem Spiel beim 1. FC Heidenheim übernehmen und erhält einen Vertrag über das Saisonende hinaus bis zum 30. Juni 2026. Sein Bruder Robert Kovac und Filip Tapalovic komplettieren das neue Trainerteam des BVB nach der Freistellung von Nuri Sahin. Beim Spiel in Heidenheim wird U19-Coach Mike Tullberg noch einmal auf der Bank sitzen. Dies teilte der Club am Donnerstag mit.

Konstruktive Gespräche

„Die Gespräche mit Lars Ricken waren sehr konstruktiv, mit der für die Situation angemessenen notwendigen Tiefe, Klarheit und Vertrautheit. Alle Verantwortlichen des BVB haben uns in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl gegeben, sodass ich überzeugt davon bin, dass wir in Zukunft gemeinsam viel erreichen können“, erklärte Kovac, der zuletzt für den VfL Wolfsburg tätig war und in der Bundesliga zuvor beim FC Bayern München und Eintracht Frankfurt.

Der BVB erhofft sich vom neuen Trainerteam neue Impulse und Leidenschaft. „Energie, Wille und ein Sinn für die Bedeutung des Teamgedanken haben Nikos Mannschaften immer ausgezeichnet. Das alles möchten auch wir auf dem Rasen und abseits des Rasens spüren und sehen. Wir befinden uns in einer sportlich herausfordernden Situation und sind sicher, in Niko den Trainer für uns gefunden zu haben, der in der Lage ist, diese zu meistern“, sagte BVB-Geschäftsführer Sport Lars Ricken. Kovac soll in der kommenden Woche offiziell vorgestellt werden.