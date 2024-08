Magdeburg/Berlin - Der deutsche Meister SC Magdeburg geht an diesem Samstag im Supercup mit dem Bundesliga-Torschützenkönig Manuel Zehnder ins erste Titelduell mit dem Vizemeister Füchse Berlin. Der Hauptstadtclub hat mit Zweitliga-Torschützenkönig Max Beneke, der mit 291 Toren als „Nachwuchsspieler der Saison“ geehrt wurde, einen wurfgewaltigen Linkshänder vom Aufsteiger VfL Potsdam in seinen Reihen. Er soll die ideale Ergänzung zu Welthandballer Mathias Gidsel werden.

Neben Zehnder setzt SCM-Cheftrainer Bennet Wiegert wie schon in der Vorsaison auf Kaderbreite. So holte er seinen einstigen Musterschüler Tim Zechel für den Kreis zurück und setzt in der Abwehr zudem auf den starken Spanier Antonio Serradilla. Nach den Verletzungen der Rechtsaußen Tim Hornke und Daniel Pettersson bei Olympia in Paris soll der Schwede Isak Persson die Lücke schließen.

Die Berliner setzen auf dieser Position weiter auf Erfahrung. Nach dem Abgang von Hans Lindberg kam der ehemalige Europameister (2016) und 106-fache Nationalspieler Tobias Reichmann in die Hauptstadt. Im Tor bekommt mit U21-Weltmeister Lasse Ludwig ein weiteres Talent eine Chance.