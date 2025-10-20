40 Prozent mehr Strom vornehmlich aus erneuerbaren Energien: In Vieselbach bei Erfurt wird eine zentrale Stromtrasse in Betrieb genommen, die das Netz stabiler und leistungsfähiger machen soll.

Mit einer neuen Freileitung durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen des Netzbetreibers 50Hertz kann rund 40 Prozent mehr Strom transportiert werden. (Archivbild)

Vieselbach - Der Netzbetreiber 50Hertz nimmt heute (10.30 Uhr) in Vieselbach bei Erfurt eine neue Stromtrasse in Betrieb. Die 380-kV-Freileitung führt durch die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen und gehört nach Unternehmensangaben zu den wichtigsten überregionalen Netzausbauprojekten in Deutschland. Die 105 Kilometer lange Stromleitung ersetzt eine deutlich weniger leistungsfähige Stromtrasse. Künftig könnten damit 40 Prozent mehr Strom vornehmlich aus erneuerbaren Energien transportiert werden, hieß es.

Die neue Leitung wurde nötig, um den zunehmend in Nord- und Ostdeutschland erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien allen Verbrauchern in Deutschland zur Verfügung stellen zu können. Damit werde ein wichtiger Beitrag zu einem stabilen und leistungsfähigen Stromnetz geleistet und der sichere Transport regional erzeugter erneuerbarer Energien ermöglicht, so der Netzbetreiber.