Hackerangriffe bedrohen Verwaltungen. Brandenburg reagiert mit einer Cybersicherheits-Strategie und Projekten für mehr Schutz.

Potsdam - Der Schutz vor Hackerangriffen auf die öffentliche Verwaltung in Brandenburg soll besser werden. Das Kabinett beschloss dazu heute eine Cybersicherheits-Strategie.

Dabei soll unter anderem eine zentrale Stelle für Cybersicherheit aufgebaut und ein landesweites Lagebild erstellt werden, wie die Staatskanzlei am Nachmittag mitteilte. Auch regelmäßige Übungen für die Verwaltungen und eine stärkere Einbindung der Kommunen sind vorgesehen.

Die Zahl von Cyberattacken ist in Deutschland gestiegen. Immer wieder kommt es auch in Brandenburg zu Angriffen auf die IT. Verwaltungen wurden teils lahmgelegt.