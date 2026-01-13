Nach dem Brand am Domplatz bleibt das Eckhaus einsturzgefährdet. Die Stadt sperrt erneut das Areal – was das für Anwohner, Verkehr und Erreichbarkeit bedeutet.

An dem bei dem Brand in der Silvesternacht schwerbeschädigten Eckhaus erfolgen in den kommenden zwei Wochen die Abbrucharbeiten. (Archivbild)

Erfurt - Nach dem Brand in einem historischen Gebäudekomplex in der Silvesternacht am Erfurter Domplatz besteht für das Eckhaus akute Einsturzgefahr. Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit seien daher erneut umfassende Sperrmaßnahmen erforderlich, teilte die Stadtverwaltung Erfurt mit. Das betroffene Areal um den Domplatz werde daher ab heute 15.00 Uhr vollständig gesperrt.

Das habe zur Folge, dass Straßenbahnen sowie Fußgänger und Autos diesen Bereich vorübergehend nicht passieren könnten. Um die Erreichbarkeit des Quartiers Kettenstraße sicherzustellen, werde der Poller am Evangelischen Ratsgymnasium abgesenkt. Zudem werde die Einbahnstraßenregelung in der Domstraße aufgehoben, sodass Anwohner in ihre Häuser gelangen. Über Änderungen auf der Stadtbahnlinie 2 wollen die Erfurter Verkehrsbetriebe separat informieren.

Nach derzeitiger Einschätzung werden die Sperrmaßnahmen voraussichtlich für zwei Wochen erforderlich sein. In diesem Zeitraum erfolge der stufenweise Abbruch des Gebäudes.

Unmittelbar in der Nähe des Erfurter Doms wurden in der Silvesternacht drei historische Gebäude durch den Dachstuhlbrand schwerbeschädigt. Ermittlungsergebnisse deuteten darauf hin, dass Pyrotechnik in der Nähe des Brandorts gezündet wurde.