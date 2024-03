„Zoo Berlin“ steht an einer Fassade am Eingang zum Berliner Zoo.

Berlin - Wer einen spontanen Ausflug in den Berliner Zoo, den Tierpark oder das Aquarium plant, muss ab sofort mehr Geld bezahlen. Die Einrichtungen haben am 1. März ein neues Eintrittspreismodell mit variierenden Preisen eingeführt. Ausschlaggebend für die Höhe des Preises ist unter anderem der Zeitpunkt des Ticketkaufs, wie der Zoo mitteilte. Je später das Ticket gekauft werde, desto teuer werde es. „Spontane Käufe an den Kassen vor Ort werden somit teurer als bisher.“ Außerdem steige der Preis an besonders beliebten Besuchstagen. Jahreskarten werden nach Zoo-Angaben zum Teil teurer. Die Preise für ermäßigte Tickets allerdings sinken leicht.

Der Eintritt für Zoo oder Aquarium kann für einen Erwachsenen zwischen 16 und 25 Euro und für ein Kind ab vier Jahren zwischen 7,5 und 12,5 Euro kosten. Bisher liegen die Preise bei 20 Euro für Erwachsene und 9,5 Euro für Kinder. Im Tierpark kostet ein Ticket für Erwachsene ab sofort zwischen 14,5 Euro und 22,50 Euro, für Kinder zwischen 7 und 11 Euro. Bisher waren es 18,5 und 9 Euro. Wer früh genug online bucht, zahlt damit zum Teil weniger als für den bisherigen Preis.

Nicht alle Tarife sind von dem neuen Preismodell betroffen: „Die Veränderung betrifft ausschließlich reguläre Tages- und Gruppenkarten. Die Eintrittspreise für Berliner Schulen, Horte und Kitas bleiben unverändert, um weiterhin Bildungseinrichtungen einen einfachen Zugang zu ermöglichen“, versicherte der Zoo.

Der Zoo begründet das neue Modell mit gestiegenen Kosten für den Betrieb, für Energie und für Bauarbeiten. Außerdem sollen die Personalkosten steigen. „Berücksichtigt man sämtliche Kosten, so belaufen sich die täglichen Betriebskosten der Zoologischen Gärten Berlin auf etwa 150.000 €.“