Berlin/Potsdam - In den nächsten Tagen bleibt es windig und wechselhaft in Berlin und Brandenburg. Dabei sind bei bis zu 31 Grad wieder Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Am heutigen Mittwoch bleibt der Himmel zunächst wolkenverhangen. Auch einzelne Schauer sind möglich. Auffrischende Windböen vertreiben diese ab dem Nachmittag und es lockert auf. Die Höchstwerten liegen bei 25 Grad. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Werte auf 13 bis 10 Grad ab.

Zum Ende der Arbeitswoche müssen die Menschen in der Hauptstadtregion mit neuen unwetterartigen Gewittern rechnen. Besonders am Donnerstag bringen diese ab den Nachmittagsstunden örtlich Starkregen, Hagel und Sturmböen mit sich.. In der Nacht zu Freitag ziehen die Gewitter allmählich ab – nur einzelne Regenschauer bleiben auch am Freitag bei etwas kühleren 22 bis 26 Grad erhalten.