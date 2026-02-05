Während in Australien die Teilnehmer des RTL-Dschungelcamps schwitzen, kündigt Dragqueen Olivia Jones die Eröffnung ihrer eigenen „Reality-TV-Bar“ an – Ekel-Cocktails und Insekten-Knabbern inklusive.

Hamburg - Reality-TV-Fans sollen ab März auch auf der Hamburger Reeperbahn auf ihre Kosten kommen. Travestiekünstlerin und Kiezgröße Olivia Jones will dort eine neue Bar eröffnen – angelehnt an das RTL-Dschungelcamp.

„Ich liebe Reality-TV und habe dem Dschungelcamp viel zu verdanken“, sagte Jones laut einer Mitteilung. Für jeden Geschmack und jede Geschmacklosigkeit sei etwas dabei. Im Angebot von „Olivias Dschungelbar“ soll neben DJ-Musik, Ekel-Cocktails, Insekten-Knabbern und einer Klamotten-Ausstellung auch ein wöchentliches Reality-TV-Quiz sein.

Jones selbst hatte durch das Dschungelcamp („Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“) im Jahr 2013 nationale Bekanntheit erlangt. Im Zuge der aktuellen Staffel mit Finale an diesem Sonntag moderiert sie im Anschluss des Dschungelcamps die Show „Die Stunde danach“.

Das neue Konzept auf St. Pauli löst die Strip-Bar „Olivias Wilde Jungs“ ab, in der seit 2010 ausschließlich männliche Darsteller blankzogen. Nur Frauen durften dort zusehen. Die Eröffnungsparty der neuen Bar ist für den 11. März geplant.