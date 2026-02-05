Glatte Straßen führen wieder zu leeren Klassenzimmern. In mehreren Regionen Niedersachsens fällt am Donnerstag der Präsenzunterricht aus.

Wo fällt in Niedersachsen die Schule aus?

In mehreren Regionen Niedersachsens fällt wegen des Winterwetters wieder die Schule aus. (Symbolbild)

Hannover - Das Winterwetter mit Glätte und gebietsweise Schneefall verursacht erneut Schulausfälle in Niedersachsen. „Zahlreiche Strecken sowie Haltestellen und Schulhöfe sind immer noch vereist“, teilte etwa ein Sprecher des Landkreises Aurich mit.

Im Landkreis Hildesheim ist die reguläre Beförderung der Schülerinnen und Schüler nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale wegen der vorübergehenden Einstellung des Nahverkehrs nicht möglich.

Wo fällt der reguläre Unterricht am Donnerstag aus? Eine Übersicht nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale: