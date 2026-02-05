weather gefrierenderregen
  Wetter: Wetterdienst: Glatteis im Osten Sachsen-Anhalts möglich

Wetter Wetterdienst: Glatteis im Osten Sachsen-Anhalts möglich

Gefrierender Regen sorgt im Osten Sachsen-Anhalts für Glatteisgefahr. Besonders betroffen ist der Kreis Wittenberg. Wie sind die Wetteraussichten?

Von dpa 05.02.2026, 06:46
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glättegefahr in Teilen Sachsen-Anhalts. (Symbolbild)
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glättegefahr in Teilen Sachsen-Anhalts. (Symbolbild)

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Morgen vor Glatteis auf Straßen und Gehwegen in den östlichen Landesteilen Sachsen-Anhalts. Grund dafür ist gefrierender Regen. Laut aktueller Wettergefahren-Karte besteht das Risiko vor allem im Kreis Wittenberg. Die Temperaturen bleiben den gesamten Tag über im Minusbereich. Auch am späten Nachmittag bis in die Nacht zum Freitag ist laut DWD erneut Glatteisregen möglich. Hinzu kommt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter. 

Auch für Teile Sachsens und Brandenburgs erwartet der DWD gebietsweise Glatteis durch gefrierenden Regen. Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr seien möglich.