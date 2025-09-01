Drei große Lernlofts, neue Räume mit viel Platz: In Weimar wurde ein Schulneubau eingeweiht.

Auch der Thüringer Infrastrukturminister Steffen Schütz war bei der Einweihung vor Ort.

Weimar - Der vom Land Thüringen geförderte Schulneubau der „Jenaplanschule“ in Weimar ist eingeweiht worden. Als Kandidat der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen trage das Vorhaben Modellcharakter, teilte das Ministerium für Digitales und Infrastruktur mit. Der Bau war mit 11 Millionen Euro vom Land gefördert worden.

Herzstück des Neubaus seien drei sogenannte Lernlofts: Geschossebenen von etwa 400 Quadratmetern. Diese sollen Platz für Individual- sowie Gruppen-Lernräume, Leseecken und Rückzugsorte bieten. Zudem werde die Sporthalle auf dem Campus saniert und die Gestaltung der Freiflächen vorangetrieben.

Bei der Einweihung war auch der Thüringer Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW) vor Ort. „Hier wurden hervorragende Rahmenbedingungen für den Lernerfolg unserer Schülerinnen und Schüler geschaffen und wichtige Arbeit für die gesamte Bildungsinfrastruktur in Thüringen geleistet“, sagte der Minister.