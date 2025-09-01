Kurz vor Ende der Transferphase holt Arminia Bielefeld den Offensivspieler Momuluh von Ligakonkurrent Hannover. Für den 23-Jährigen ist der Club nicht ganz neu.

Bielefeld - Kurz vor dem Ende der Transferphase hat sich Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld beim Ligakonkurrenten Hannover 96 bedient und den Offensivspieler Monju Thaddäus Momuluh verpflichtet. Beide Clubs nannten in ihren Mitteilungen jeweils keine Details zur Vertragslaufzeit. Arminia teilte lediglich mit, dass der 23-Jährige einen langfristigen Vertrag unterschrieb.

Momuluh war bereits in der Saison 2023/2024 in der Rückrunde für ein halbes Jahr an die Ostwestfalen ausgeliehen. Der in der 96-Jugend ausgebildete Profi absolvierte insgesamt 27 Zweitliga-Spiele. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und zwei Vorlagen.