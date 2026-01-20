Am Stadtschloss soll die historische Bauakademie in Berlin neu entstehen. Schon lange wird über das Vorhaben diskutiert. Nun wird ein kleiner Fortschritt verkündet.

In Berlin-Mitte erinnert gegenüber dem Humboldt-Forum eine gemauerte Ecke an die Bau-Akademie von Karl Friedrich Schinkel. (Archivbild)

Berlin - Der in Berlin geplante Neubau der Bauakademie soll eine Fassade nach historischem Vorbild bekommen. Nach längeren Verhandlungen mit dem Bund und der Bundesstiftung Bauakademie sei vereinbart worden, das beim geplanten Realisierungswettbewerb zu berücksichtigen, teilte Bausenator Christian Gaebler (SPD) mit.

Das bedeute jedoch nicht, das der Schinkel-Bau eins zu eins wieder entstehe. Die Hülle solle sich am Original orientieren, die Innenräume nach heutigen Erfordernissen gestaltet werden. Auch sei ein barrierefreier Zugang geplant.

Wegweisender Bau

Die historische Bauakademie stand in der Mitte Berlins in unmittelbarer Nähe des Stadtschlosses, hinter dessen teils rekonstruierter Fassade nun das Humboldt Forum zu finden ist. Der 1836 errichtete Bau der preußischen Architektur-Ikone Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) galt als wegweisend für das 19. Jahrhundert. Schinkel konfrontierte die barocke Schlossfassade mit klassizistischen Backsteinmauern. In der DDR wurde der im Krieg schwer beschädigte Bau abgerissen.

Lange Debatte über Neubau

Über den vom Bund geplanten Neubau wird schon viele Jahre diskutiert. Umstritten ist unter anderem die genaue architektonische Form. Der Bundestag bewilligte bereits vor rund zehn Jahren 62 Millionen Euro für den Wiederaufbau. Fachleute bezweifeln, dass diese Summe heute noch für die Umsetzung des Vorhabens ausreicht.