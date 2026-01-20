Ein Lasterfahrer biegt ab und erfasst dabei eine 84-jährige Fußgängerin. Für die Frau kommt jede Hilfe zu spät. Was ist bisher über den Unfallhergang bekannt?

Radebeul - Eine 84-jährige Fußgängerin ist in Radebeul im Landkreis Meißen von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der 44-jährige Lkw-Fahrer sei am Montagmittag mit seinem Sattelschlepper nach rechts abgebogen und habe die 84-Jährige dabei erfasst, teilte die Polizei mit. Die Fußgängerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache und hofft auf Zeugenhinweise.