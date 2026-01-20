Berlin schreibt sein Wintermärchen. Noch nie kamen so viele Berliner Athleten bei Olympischen und Paralympischen Winterspielen zum Einsatz.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat das Rekord-Aufgebot der Berliner Teilnehmer an den anstehenden Olympischen und Paralympischen Spielen feierlich verabschiedet. „Zu den Winterspielen entsendet Berlin das größte Olympiateam aller Zeiten – darauf können wir alle stolz sein“, sagte der CDU-Politiker bei der Verabschiedung des Teams Berlin im Max-Liebermann-Haus der Berliner Sparkasse.

Insgesamt 19 Berliner Athleten sind bei den Olympischen Winterspielen vom 6. bis 22. Februar 2026 und den Winter-Paralympics vom 6. bis 15. März 2026 in Mailand vertreten.

Angeführt von dem Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nikita Volodin sind die Sportler aus der Hauptstadt in insgesamt vier Sportarten aktiv. Mit Para-Eishockeyspieler Leopold Reimann nimmt dabei der erste Berliner Sportler an den Winter-Paralympics teil. Bei dem Zusammentreffen am Brandenburger Tor wurden die Eisschnellläufer per Video zugeschaltet. Das Quartett bereitet sich derzeit im Trainingslager in Inzell auf die Spiele vor.