Verkehr Unfall mit Flugzeug auf Flugplatz in Gardelegen
Alarm am Flugplatz Gardelegen. Dort gab es einen Unfall mit einem Flugzeug. Was ist bislang bekannt?
20.01.2026, 16:36
Gardelegen - Auf dem Flugplatz in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) gab es einen Unfall mit einem Flugzeug. Zwei Menschen befanden sich an Bord der Maschine, wie die Polizei mitteilte. Ob diese verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Sie würden zu dem Unfall befragt werden. Der Rettungsdienst sei vor Ort. Ob das Flugzeug abstürzte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Zuvor hatte die „Volksstimme“ berichtet.