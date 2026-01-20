Italiens Handballern gelingt der erste EM-Erfolg seit fast drei Jahrzehnten. Das Ergebnis gegen Polen hilft dem Team von Bob Hanning trotzdem nicht viel.

Kristianstad - Bob Hanning hat Italiens Handballer zum ersten EM-Sieg seit 28 Jahren geführt. Die Azzurri gewannen zum Vorrundenabschluss gegen Polen mit 29:28 (15:13) und verlassen das Turnier nach den Niederlagen gegen Island und Ungarn zumindest mit einem Erfolgserlebnis. Schon vor der Partie hatte fest gestanden, dass die Südeuropäer keine Chance auf die zweite Turnierphase haben.

„Wir schreiben Geschichte für Italien. Wir sind überglücklich. Ich habe keine Worte für das, was gerade passiert ist“, sagte Italiens Spieler Andrea Parisini den Tränen nahe. Für den ehemaligen DHB-Vizepräsidenten Hanning, der das Amt im Vorjahr übernommen hatte, war es das erste große Turnier an der Seitenlinie der Italiener.

Ein seltener Gast auf internationaler Bühne

Italien hatte bislang erst einmal an einer Europameisterschaft teilgenommen - vor 28 Jahren im eigenen Land. Nach zwei Siegen und vier Niederlagen beendeten die Italiener das Turnier damals auf Platz elf. Für die Olympischen Spiele konnte sich die Auswahl noch nie qualifizieren, für eine Weltmeisterschaft zweimal.

Hanning, der auch als Geschäftsführer beim deutschen Meister Füchse Berlin tätig ist, hatte die Italiener im Vorjahr übernommen. Er will die Mannschaft wieder zu einem festen Bestandteil des internationalen Wettbewerbs machen und zugleich die Popularität des Sports im eigenen Land steigern.