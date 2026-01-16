Nebelfelder und Hochnebel prägen das Wochenende in Berlin und Brandenburg. Freitagfrüh und in der Nacht zu Samstag kann es glatt werden.

Wer in Berlin oder Brandenburg unterwegs ist, muss mit minus zwei Grad und überraschender Glätte rechnen.

Berlin/Potsdam - Auf die Menschen in Berlin und Brandenburg kommen neblige Tage zu. Entlang der Oder ist am Freitag mit Hochnebel zu rechnen, gegen Abend können sich örtlich auch flache Nebelfelder bilden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch am Samstag und in den Nächten zum Wochenende hin bleibt es demnach vielerorts hochnebelartig bedeckt.

Bei längerem Aufklaren kann es nach Prognose des DWD am frühen Freitagmorgen sowie in der Nacht zu Samstag örtlich frostig und glatt werden. Grund dafür seien Reifbildung oder „überfrierende Nässe“. In den Nächten sinken die Temperaturen in Berlin und Brandenburg auf Werte zwischen einem und minus zwei Grad.

Tagsüber lautet die Wochenend-Prognose: stark bewölkt und Höchsttemperaturen zwischen zwei und fünf Grad. Wolkig wird es auch am Freitag, aber wärmer. Die Temperaturen steigen demnach auf vier Grad in der Uckermark und zehn Grad im Fläming.