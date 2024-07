Naunhof - Ein 84-jähriger Fahrradfahrer ist in Naunhof (Landkreis Leipzig) mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrradfahrer sei am Montag gegen Mittag auf der Langen Straße unterwegs gewesen, als er beim Linksabbiegen in die Zwirnereistraße ein entgegenkommendes Auto nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht beachtete.

Der 79-jährige Autofahrer habe nicht rechtzeitig bremsen können, hieß es weiter, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste schließlich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs habe der Verkehrsunfalldienst nun Ermittlungen aufgenommen.