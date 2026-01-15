Mit „Steadfast Dart 26“ beginnt die Nato ihre größte Verlegeübung des Jahres. Deutschland kommt als Gastgebernation des Manövers eine zentrale Rolle zu – auch als logistische Drehscheibe.

Der Seehafen von Emden dient dem Militärbündnis immer wieder als wichtiger Umschlagort für Material und Personal. (Archivbild)

Emden - Die Nato beginnt ihre größte für dieses Jahr geplante Verlegeübung „Steadfast Dart 26“. Im Seehafen im ostfriesischen Emden werden am Donnerstagmorgen erste italienische Soldatinnen und Soldaten mit Ausrüstung, Material und Fahrzeugen erwartet. Deutschland ist nach Angaben der Bundeswehr Gastgebernation des militärischen Großmanövers und zugleich auch Drehscheibe für den Umschlag.

In Emden beginne der sichtbare Auftakt der Übung in Deutschland, teilte das operative Hauptquartier der Nato im niederländischen Brunssum mit. Ziel der Übung sei es, die Fähigkeit zu überprüfen, Kräfte schnell und koordiniert zu verlegen.

Außerdem soll die Aufnahme, Bereitstellung und Weiterverlegung multinationaler Truppenteile unter realitätsnahen Bedingungen geübt werden. So soll die Verteidigungsfähigkeit der Nato gegen Angriffe auf das Bündnisgebiet trainiert und demonstriert werden.